شؤون فلسطينية

المحكمة الشرعية وواصل تبدآن بتنفيذ التسهيلات التي أطلقتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات

المحكمة الشرعية وواصل تبدآن بتنفيذ التسهيلات التي أطلقتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات
المحكمة الشرعية وواصل تبدأن بتنفيذ التسهيلات والخدمات الجديدة التي أطلقتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية
رام الله - دنيا الوطن
تعزيزاً لصمود أهل القدس، أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية خدمات جديدة وتسهيلات تستهدف المقدسيين، حيث ستقوم الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) وشركة البريد الأردني بالبدء بتطبيق هذه الخدمات من خلال مكاتب المحكمة الشرعية في مدينة القدس.

وتشمل الخدمات الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها من خلال مكاتب المحكمة الشرعية في القدس، إصدار وتجديد جوازات السفر الأردنية بدون تحديد سن معين لمقدم الطلب، والتقدم بطلبات لإصدار أو تسجيل للواقعات الحيوية (شهادة زواج، شهادة طلاق، شهادة ولادة، شهادة وفاة) للمواطن الأردني الذي يحمل رقماً وطنياً وقيداً مدنياً، وكذلك تقديم طلبات تجديد دفتر العائلة.

كما شملت التسهيلات، إمكانية التقدم بطلب إصدار وتجديد جواز سفر للمواطن الأردني الذي يحمل رقماً وطنياً والمتزوج من مقدسية (تحمل هوية مقدسية)، وتتيح هذه التسهيلات كذلك إمكانية تقديم طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر لأبنائه، في حين سيتم السماح لحامل الجواز الأردني المؤقت (من سكان الضفة الغربية) والمتزوج من مقدسية تحمل الهوية المقدسية التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصراً، وإضافة لذلك تتيح الخدمات الجديدة للمتزوجة من مواطن مقدسي وتحمل جواز سفر مؤقت (ضفة غربية) التقدم بطلب تجديد جواز السفر لها حصراً شريطة أن تكون حاملة للهوية الفلسطينية وأن يكون مثبتاً على جواز سفرها المؤقت الرقم الشخصي.


وفي تعليقه على إطلاق الخدمات الجديدة، قال القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشيخ واصف البكري: "يأتي إطلاق هذه الخدمات بالتعاون مع الأخوة في شركة واصل والبريد الأردني ودائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية، حيث أننا نتحدث عن حزمة من الخدمات الجديدة التي سيستفيد منها أهلنا في القدس، وهذا الإطلاق يأتي بعد ما حققته المرحلة الأولى من مشروع تجديد الجوازات الأردنية للمقدسيين".

وأضاف أن هذه التسهيلات تأتي تنفيذاً للخدمات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، حيث تندرج هذه التسهيلات في إطار التخفيف على المقدسيين ودعم وتعزيز صمودهم وثباتهم في القدس، وتأكيداً للهوية العربية في المدينة، وثمن البكري الجهود التي تبذلها المملكة ملكاً وحكومةً وشعباً في سبيل ذلك.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة واصل رياض نزال: "يستمر عملنا منذ سنوات مع الأخوة في المحكمة الشرعية والبريد الأردني على مشروع تجديد جوازات السفر الأردنية للمقدسيين، ومنذ اللحظة الأولى كان لواصل الدور الكبير في تحديث وتطوير هذا المشروع، واليوم نقطف ثمرة جديدة من ثمرات هذا النجاح من خلال إطلاق خدمات جديدة ومجموعة من التسهيلات لأهلنا في القدس".

وأضاف أن واصل التي تطمح دوماً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الفلسطينيين بشكل عام والقدس بشكل خاص نظراً لخصوصية المدينة ولتعزيز الوجود الفلسطيني فيها؛ تستمر في سعيها لتوفير خدمات جديدة سيلمس المواطن الفلسطيني أثرها حال إطلاقها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النجاح في إطلاق هذه الخدمات سيسهل على المواطن الفلسطيني مشقة وأعباء السفر وسيسمح له بإنجاز معاملات الأحوال المدنية من خلال مكاتب المحكمة الشرعية في القدس.

وثمن نزال الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية وجهودها الريادية في سبيل توفير الدعم وتثبيت الوجود الفلسطيني في القدس، بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين المقدسيين داخل المدينة.

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