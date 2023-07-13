برنامج الأغذية العالمي يقرر قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في الأردن

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن برنامج الأغذية العالمي، سيقطع الدعم عن اللاجئين السوريين بالمملكة، بدءاً من الأول من آب/أغسطس المقبل.

=

وحث الصفدي في تصريح نقلته قناة (المملكة)، البرنامج على مراجعة قرار وقف الدعم عن اللاجئين السوريين.



وأكّد بأن "توفير حياة كريمة لهم مسؤولية عالمية وليست مسؤوليتنا وحدنا كبلد مضيف".









رام الله - دنيا الوطن