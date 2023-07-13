"العربية الفلسطينية" تُحذر من محاربة المحتوى الفلسطيني





وأضف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لقد حظرت إدارة (فيسبوك) صفحات تخص صحفيين فلسطينيين في الضفة والقطاع، بناء على طلب حكومة الاحتلال المتطرفة.



و أكد فرج الله أن الحرب في حذف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في عدوان عام 2021 على غزة، مبينا أن المحتوى الفلسطيني نجح في استقطاب أوروبا ودول أمريكا اللاتينية، والدول الاسكندنافية لنصرة و دعم القضية الفلسطينية، مضيفا: "المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي فضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ".



و طالب فرج الله نقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة مخاطبة إدارة الفيس بوك برفع الحظر والإلغاء عن المحتوى الفلسطيني التي تثبت الرواية الفلسطينية، وتفند مزاعم الرواية الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنحذر الصحفي رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية بمحافظة الوسطى، اليوم، من مغبة تصاعد وتيرة حرب "سوشال ميديا" للمحتوى الفلسطيني.