جائزة "عمار" تفتح أبوابها للمشاركين من كافة دول الوطن العربي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، فتح باب المشاركة والتسجيل في جائزة "عمار" لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السابع محلياً والأول عربياً، التي ستقام في جميع دول الوطن العربي للمواطنين والمقيمين كافة.وأقيمت الجائزة في ست نسخ سابقة، بدأت نسختها الأولى في عام 2014 على مستوى المملكة العربية السعودية، وحازت على جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز كأفضل مبادرة للعمل التطوعي، والتي من خلالها تأسست جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، وهي الجمعية الأولى في العالم المعنية بالموهوبين من ذوي الإعاقة، ثم أكملت الجائزة مسيرتها حتى عام 2020 إذ أقيمت بشكل استثنائي في توقيت جائحة كورونا (كوفيد19) عبر منصات التواصل الاجتماعي متحدية بذلك الجائحة، ولتكمل بعد ذلك المسيرة منطلقة نحو دول الخليج العربي في عامي 2021 وـ2022، محققة نجاحاً باهراً وأصداءً واسعة.وتعتبر الجائزة طريقاً لأولئك الذين ينتظرون الفرصة لإبراز مواهبهم وتسخير أفكارهم لدعم ذوي الموهبة من ذوي الإعاقة، ومن أهداف هذه الجائزة إبراز الدور الريادي للملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي في دعم ذوي الإعاقة وأصحاب الأفكار التي تساهم في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل مساهمة القطاع الثالث (القطاع غير الربحي) في عملية التنمية الاجتماعية.الجدير بالذكر أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات: المسار الأول وهو مسار ذوي الإعاقة إذ يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات، وتأتي جوائز هذا المسار على النحو التالي:للمركز الأول (100,000) ريال سعودي،والمركز الثاني (50,000) ريال سعودي،والمركز الثالث (30,000) ريال سعودي.والمسار الثاني مخصص لجميع أفراد المجتمع المهتمين بذوي الإعاقة، سواء بأفكار أو مشاريع مبتكرة تخدم هذه الفئة وتسهل حياتهم وجائزة هذا المسار (25,000) ريال سعودي. المسار الثالث وهو مسار القطاع غير الربحي تشارك فيه المنظمات غير الربحية بمبادراتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية التي تساهم في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة، وجائزة هذا المسار قدرها (50,000) ريال سعودي.والمشاركة والتسجيل في جائزة "عمار" متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في دول الوطن العربي، ويتم من خلال الرابط التالي www.ammar.sa، علماً أن التسجيل ينتهي في تاريخ 31 يوليو 2023 م الموافق 13 محرم 1445 هـ. إذ إن الجائزة ستنطلق هذا العام من السعودية ثم الإمارات ومصر والأردن وتونس والمغرب، وستتم استضافة أفضل المشاركين في الجائزة من الدول العربية الأخرى في أقرب دولة لهم من الدول المذكورة.وتتكون لجنة التحكيم من أبرز النجوم في عدد من المجالات من مختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى مؤسس الجائزة الدكتور عمار بوقس الذي يعد رمزاً لتحدي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.