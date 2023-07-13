طالع: أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بغزة في الفرعين الأدبي والعلمي





عبير منير الدريملي 96.92 %



إسماعيل علي سالم 96.77 %





سارة علاء غبون (الثاني مكرر) 96.77 %





حبيب وسام أبو حميدان 96.31 %





شهد حماد طافش (الرابع مكرر) 96.31





أوائل الثانوية الأزهرية الفرع الأدبي





شاكر محمد أبو عجوة 94.07 %



لما علاء سرور 92.20 %





أدب هاني الحافي 91.53 %





ملك حسن صباح 91.19 %





مريم عمر الجبالي 90.68 %

أعلنت المعاهد الأزهرية في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022 ، وأسماء أوائل الثانوية فلسطين – غزة .وقد جاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية كما أُعلنت في قطاع غزة على النحو التالي: