طالع: أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بغزة في الفرعين الأدبي والعلمي
وقد جاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية كما أُعلنت في قطاع غزة على النحو التالي:
أسماء أوائل الثانوية العامة في المعهد الأزهري بغزة:
أوائل الثانوية الأزهرية الفرع العلمي:
عبير منير الدريملي 96.92 %
إسماعيل علي سالم 96.77 %
سارة علاء غبون (الثاني مكرر) 96.77 %
حبيب وسام أبو حميدان 96.31 %
شهد حماد طافش (الرابع مكرر) 96.31
أوائل الثانوية الأزهرية الفرع الأدبي
شاكر محمد أبو عجوة 94.07 %
لما علاء سرور 92.20 %
لما علاء سرور 92.20 %
أدب هاني الحافي 91.53 %
ملك حسن صباح 91.19 %
مريم عمر الجبالي 90.68 %
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