شؤون فلسطينية

غزة: الدفاع المدني يوجّه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر

غزة: الدفاع المدني يوجّه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر
الدفاع المدني يوجه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر
رام الله - دنيا الوطن
نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، الخميس، إرشادات وتوجيهات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية حالياً.

وتضمنت الإرشادات توجيهات في التعامل داخل المنزل وعند الخروج، إضافة إلى إرشادات السلامة العامة داخل المنشآت والمطاعم والمطابخ الشعبية، لتجنب الحرائق والحوادث بسبب الحر.

ووفق إرشادات الوقاية الشخصية، فقد دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين بالحرص على ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية وفاتحة اللون، والحفاظ على ترطيب الجسم عبر تناول المياه والسوائل بكثرة، وعدم الخروج من المنزل وقت الذروة، ويمكن ارتداء قبعة في حال الخروج للضرورة.

وبحسب إرشادات السلامة داخل المنازل، وجّهت مديرية الدفاع المدني المواطنين بضرورة الصيانة المستمرة للأجهزة والأسلاك الكهربائية، وتجنب التحميل الزائد عليها، وفحص سلامة السخان الكهربائي وتمديداته، وضبطه على أقل من 70 درجة مئوية.

ونوّهت إلى عدم وضع أو تخزين أسطوانات الغاز في الأماكن مرتفعة الحرارة أو تحت أشعة الشمس.

ووفق إرشادات الدفاع المدني للسلامة خارج المنازل، فقد حذرت من حرق المخلفات بكميات كبيرة وفي أوقات هبوب الرياح، وعدم رمي أعقاب السجائر في الحشائش الجافة والمخلفات.

وشددت على ضرورة متابعة الأطفال خوفاً من اشتعال النار في الأراضي الزراعية والحشائش.

وبشأن إرشادات السلامة في المنشآت والمطاعم والمطابخ الشعبية، فقد دعت المديرية إلى ضرور ة إبعاد الوصلات الكهربائية عن المواد القابلة للاشتعال، وفحص سلامة تمديدات الغاز وأسلاك الكهرباء.

ولفتت إلى ضرورة إبعاد أسطوانات الغاز عن الأماكن مرتفعة الحرارة، والاهتمام بتلطيف الجو داخل المنشأة.

بالإضافة إلى وضع المولد الكهربائي في مكان آمن وجيد التهوية وإبعاد خزانات الوقود عنه.

وضرورة تدريب العاملين في المطاعم والمطابخ الشعبية على استخدام أجهزة الإطفاء.

أخبار ذات صلة

الخارجية: نطالب بإجراءات دولية رادعة تجبر الاحتلال على وقف إجراءاته الأحادية

الخارجية: نطالب بإجراءات دولية رادعة تجبر الاحتلال على وقف إجراءاته الأحادية

دويكات: لا اعتقالات على خلفية سياسية والبعض أُوقف بناءً على مذكرات قانونية

دويكات: لا اعتقالات على خلفية سياسية والبعض أُوقف بناءً على مذكرات قانونية

غزة: الدفاع المدني يوجّه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر

غزة: الدفاع المدني يوجّه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر

وزير العمل: نسبة البطالة لخريجي التعليم المهني في فلسطين صفر

وزير العمل: نسبة البطالة لخريجي التعليم المهني في فلسطين صفر

جيش الاحتلال: تعرض موقع عسكري لإطلاق نار قرب طولكرم دون إصابات

جيش الاحتلال: تعرض موقع عسكري لإطلاق نار قرب طولكرم دون إصابات

المرور بغزة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

وكيل وزارة التعليم العالي يزور فرنسا ويبحث تطوير اتفاقية للتعاون الأكاديمي والبحثي

وكيل وزارة التعليم العالي يزور فرنسا ويبحث تطوير اتفاقية للتعاون الأكاديمي والبحثي

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

وكيل وزارة التعليم العالي يزور فرنسا ويبحث تطوير اتفاقية للتعاون الأكاديمي والبحثي

وكيل وزارة التعليم العالي يزور فرنسا ويبحث تطوير اتفاقية للتعاون الأكاديمي والبحثي

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طقس فلسطين: أجواء حارّة حتى الأحد المقبل

طقس فلسطين: أجواء حارّة حتى الأحد المقبل

تواصل فعاليات ملتقى فلسطين للرواية العربية بندوات أدبية في الخليل وبيت لحم

تواصل فعاليات ملتقى فلسطين للرواية العربية بندوات أدبية في الخليل وبيت لحم

تعرف على طقس فلسطين خلال اليومين المقبلين

تعرف على طقس فلسطين خلال اليومين المقبلين

منوعات

بسمة وهبة تُنهي بث برنامجها بشكل مفاجئ.. لهذا السبب

بسمة وهبة تُنهي بث برنامجها بشكل مفاجئ.. لهذا السبب

بطريقة عفوية.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة

بطريقة عفوية.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة

هنا الزاهد توضح حقيقة انفصالها عن أحمد فهمي

هنا الزاهد توضح حقيقة انفصالها عن أحمد فهمي

أحمد سعد يفجّر مفاجأة حول أغنيته الجديدة

أحمد سعد يفجّر مفاجأة حول أغنيته الجديدة

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

جوري بكر تكشف عن دعاء حققه الله لها

جوري بكر تكشف عن دعاء حققه الله لها

بالصور.. بوسي تثير الجدل بعد ظهورها بفستان مرصع بالألماظ

بالصور.. بوسي تثير الجدل بعد ظهورها بفستان مرصع بالألماظ

عمرو مصطفى: سأقاضي رامي صبري بعد حذف &quot;يمكن خير&quot;

عمرو مصطفى: سأقاضي رامي صبري بعد حذف "يمكن خير"

بفستان شفاف ومثير.. جورجينا تتألق أثناء قضائها عطلتها الصيفية

بفستان شفاف ومثير.. جورجينا تتألق أثناء قضائها عطلتها الصيفية

شاهد.. رانيا يوسف بفستان جريء وملامح مختلفة

شاهد.. رانيا يوسف بفستان جريء وملامح مختلفة

عربي

السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار &quot;مكافحة الكراهية الدينية&quot;

السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"

حزب الله يُعقّب على توقيف اللبنانية سهى بشارة باليونان

حزب الله يُعقّب على توقيف اللبنانية سهى بشارة باليونان

نصر الله: جاهزون للرد على أي اعتداء على الخيام.. وجنين أفشلت عدوان الاحتلال

نصر الله: جاهزون للرد على أي اعتداء على الخيام.. وجنين أفشلت عدوان الاحتلال

حرب السودان تشرد نحو 3 ملايين شخص

حرب السودان تشرد نحو 3 ملايين شخص