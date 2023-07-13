غزة: الدفاع المدني يوجّه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر

رام الله - دنيا الوطننشرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، الخميس، إرشادات وتوجيهات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية حالياً.وتضمنت الإرشادات توجيهات في التعامل داخل المنزل وعند الخروج، إضافة إلى إرشادات السلامة العامة داخل المنشآت والمطاعم والمطابخ الشعبية، لتجنب الحرائق والحوادث بسبب الحر.ووفق إرشادات الوقاية الشخصية، فقد دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين بالحرص على ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية وفاتحة اللون، والحفاظ على ترطيب الجسم عبر تناول المياه والسوائل بكثرة، وعدم الخروج من المنزل وقت الذروة، ويمكن ارتداء قبعة في حال الخروج للضرورة.وبحسب إرشادات السلامة داخل المنازل، وجّهت مديرية الدفاع المدني المواطنين بضرورة الصيانة المستمرة للأجهزة والأسلاك الكهربائية، وتجنب التحميل الزائد عليها، وفحص سلامة السخان الكهربائي وتمديداته، وضبطه على أقل من 70 درجة مئوية.ونوّهت إلى عدم وضع أو تخزين أسطوانات الغاز في الأماكن مرتفعة الحرارة أو تحت أشعة الشمس.ووفق إرشادات الدفاع المدني للسلامة خارج المنازل، فقد حذرت من حرق المخلفات بكميات كبيرة وفي أوقات هبوب الرياح، وعدم رمي أعقاب السجائر في الحشائش الجافة والمخلفات.وشددت على ضرورة متابعة الأطفال خوفاً من اشتعال النار في الأراضي الزراعية والحشائش.وبشأن إرشادات السلامة في المنشآت والمطاعم والمطابخ الشعبية، فقد دعت المديرية إلى ضرور ة إبعاد الوصلات الكهربائية عن المواد القابلة للاشتعال، وفحص سلامة تمديدات الغاز وأسلاك الكهرباء.ولفتت إلى ضرورة إبعاد أسطوانات الغاز عن الأماكن مرتفعة الحرارة، والاهتمام بتلطيف الجو داخل المنشأة.بالإضافة إلى وضع المولد الكهربائي في مكان آمن وجيد التهوية وإبعاد خزانات الوقود عنه.وضرورة تدريب العاملين في المطاعم والمطابخ الشعبية على استخدام أجهزة الإطفاء.