فرنسا: طرد غامض يحمل "إصبعاً مقطوعاً" يصل مقر إقامة ماكرون

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بوصول طرد غامض يحوي على "إصبع مقطوع" عبر البريد إلى قصر الإليزيه، حيث يثيم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



ووفق صحيفة (Valeurs actuelles)، نقلاً عن مصدر أمني فإن دائرة المراسلات بقصر الإليزيه استلمت "الطرد" في الفترة ما بين 9 و 10 تموز/ يوليو، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم (الباستيل) في 14 يوليو.



ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، مشيرا إلى أنه "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل".



وأكد المصدر أنه "تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتور، مشيرا إلى أن هذا الأمر "أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة".



في حين رفض قصر الإليزيه، التعليق على الحادثة بأي تصريح رسمي حتى اللحظة.





رام الله - دنيا الوطن