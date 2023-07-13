وكيل وزارة التعليم العالي يزور فرنسا ويبحث تطوير اتفاقية للتعاون الأكاديمي والبحثي











رام الله - دنيا الوطنأجرى وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. بصري صالح زيارة لفرنسا؛ بتوجيهات من الوزير أ. د. محمود أبو مويس وبدعوة من الحكومة الفرنسية، وذلك للتحضير لتطوير اتفاقية تعاون بين البلدين، إذ التقى صالح بمدير عام التعاون الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية الدكتورة آن سوفي بارثيز.جاء ذلك بحضور سفيرة فلسطين لدى فرنسا هلا أبو حصيرة وطاقم السفارة، وطاقم وزارة التعليم العالي الفرنسية والقنصلية الفرنسية في القدس.ولفت صالح إلى أن الاتفاقية المرتقبة تتضمن التعاون بين فلسطين وفرنسا في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الطلبة والأكاديميين، وسيوقِّعها وزيرا التعليم العالي الفلسطيني والفرنسي في أقرب فرصة.وشملت زيارة الوكيل لفرنسا زيارة العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية التي تربطها علاقات تعاون مع مؤسسات تعليمية وبحثية فلسطينيّة.كما زار جامعة باريس - سيكلي، والتقى بنائب رئيس الجامعة أ. د. ميشيل جويدال، وعدد من المسؤولين، واطّلع على نتائج التعاون البحثي القائم بين " سيكلي" وجامعة النجاح.والتقى وكيل "التعليم العالي" بعددٍ من الطلبة الفلسطينيّين الملتحقين بالدراسات العليا وكذلك أكاديميين من جامعة النجاح يتواجدون في "سيكلي" في إطار التعاون بين الجامعتين.وزار صالح أيضاً المسارع الضوئي الفرنسي "سولي"؛ وبحث مع طاقم المسارع سبل التعاون لدعم الباحثين الفلسطينيّين، وتعزيز قدراتهم البحثية ومشاركتهم في المسارعات الضوئية؛ خاصةً مشروع "سيسامي".وفي سياق ذي صلة، شارك الوكيل صالح في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المسارع الضوئي "سيسامي" والذي انعقد في مدينة برشلونة؛ مُمَثِّلاً لفلسطين كإحدى الدول المشاركة والمُؤسِّسَة لمشروع المسارع، بحضور ممثلين عن كافة الدول الأعضاء في المشروع، والدول والمؤسسات الداعمة له.وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة توظيف الباحثين الفلسطينيّين لهذا المسارع في إنتاج أبحاثهم العلمية، مشيراً إلى أن عدد الباحثين الفلسطينيين المُسَجِّلين كمستخدمين لهذا المسارع قد بلغ حوالي 150 باحثاً في كافة المجالات البحثية.