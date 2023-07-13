الجيش الروسي يعلن تسلم حوالي 2000 قطعة عسكرية من فاغنر





وأشارت الوزارة إلى أن عدداً كبيراً منها لم تستخدم في القتال، مؤكدة أن "الأسلحة نقلت إلى مواقع خلفية حيث يمكن صيانة المعدات أو إصلاحها".



وما زال مكان وجود مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين غير معروف، بعد اتفاق مع الكرملين سمح له بالذهاب إلى بيلاروس المجاورة.



لكن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو قال لصحافيين في وقت سابق من هذا الشهر، إن بريغوجين البالغ (62 عاماً) ليس على الأراضي البيلاروسية، وما زال في روسيا.



من جهته، قال الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى بريغوجين بعد حصول التمرد، خلال اجتماع استمر لساعات في موسكو.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إن الجيش تسلّم أكثر من 2000 قطعة من المعدات العسكرية تشمل دبابات، من مجموعة "فاغنر".جاء ذلك بعد عدة أسابيع من تمرد هذه القوات الخاصة، الذي لم يدم طويلا الشهر الماضي، حيث استمر لمدة يومين.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان "تسلّمنا أكثر من ألفي قطعة من العتاد والأسلحة"، مضيفة أن الجيش تلقى أيضا حوالى 2500 طن من الذخيرة وحوالى 20 ألف قطعة سلاح خفيف"، وفق (سكاي نيوز) عربية.