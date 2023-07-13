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حزب الله يُعقّب على توقيف اللبنانية سهى بشارة باليونان

حزب الله يُعقّب على توقيف اللبنانية سهى بشارة باليونان
سهى بشارة
رام الله - دنيا الوطن
عقّب (حزب الله) اللبناني مساء الأربعاء، على قيام السلطات اليونانية بتوقيف اللبنانية الأسيرة المحررة سهى بشارة، ومنعها من متابعة سفرها.

وقالت العلاقات الإعلامية في (حزب الله)، في بيان: "تستنكر العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة مرفوضة بالكامل، وغير مبررة وتتعارض مع القوانين الأوروبية، التي تدعي حماية حقوق الإنسان"، مؤكداً أن "احتجاز حرية الأسيرة المُحررة، سهى بشارة، عمل غير قانوني وانصياع لكيان العدو الإسرائيلي".

وتابع: "إنّنا إذ نُوجه التحية ونُعبِر عن تضامننا مع المناضلة بشارة، ندعو الحكومة اللبنانية إلى القيام بواجباتها الوطنية والأخلاقية تجاه بشارة، واتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة حيال التصرف غير المقبول للسلطات اليونانية".

وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، أفادت الثلاثاء، بأنه "في خطوة غير مبررة، أقدمت السلطات اليونانية على توقيف المناضلة الأسيرة المحررة، سهى بشارة، في مطار أثينا، عندما كانت متجهة إلى سويسرا حيث تقيم، بعدما أمضت إجازة في لبنان مع عائلتها".

وأضافت أن ما "يزيد الأمر غرابة (هو) أن بشارة تحمل الجنسية السويسرية، ما يعني أن الأمن اليوناني كان في انتظارها، حيث نقلها رجال الأمن إلى مركز حجز وأبلغوها أنها ممنوعة من دخول اليونان لأسباب أمنية".

وبينت الصحيفة أنه "بعد اتصالات، اتفق على أن يتولى الجانب السويسري متابعة الأمر مع السلطات اليونانية التي أبلغت المتصلين أن بشارة مصنفة كـ"مصدر خطر على الأمن الوطني"، ولن يسمح لها بإكمال رحلتها، وستتم إعادتها إلى البلد الذي أتت منه، حيث أبقي على بشارة في الاحتجاز لساعات طويلة قبل إبلاغها بتوفر مقعد على طائرة تصل إلى بيروت فجر الأربعاء.

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