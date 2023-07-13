السيسي يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي أزمتي السودان وسد النهضة





ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان له، فإن الزعيمان بحثا تسوية الأزمة في السودان وأزمة سد النهضة.



وقال المتحدث: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقصر الاتحادية، حيث تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة".



ومن المقرر أن تستضيف مصر اليوم، الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.



رام الله - دنيا الوطنقبل يوم واحد من استضافة مؤتمر قمة دول جوار السودان، استقبل بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.