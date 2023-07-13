إسرائيل تتهم إيران بمحاولة تفجير سفارتها لدى أذربيجان

رام الله - دنيا الوطنوجّه وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، اليوم الخميس، اتهاماً لإيران بالوقوف وراء محاولة لتفجير السفارة الإسرائيلية في أذربيجان، وذلك في أعقاب التقارير حول إحباط محاولة هجوم على مقرّ السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو.وقال كوهين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي، إن "إيران موّلت الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في أذربيجان"، مشيرًا إلى أن عناصر الخلية "تلقوا تعليمات من طهران". وفق زعمهودعا كوهين المجتمع الدولي إلى "تشكيل جبهة موحدة لمحاربة إيران وانتشار الإرهاب في العالم". وفق تعبيرهوفي وقت سابق، أفادت تقارير إسرائيلية، أن السلطات في أذربيجان اعتقلت مواطنا أجنبيًا من أفغانستان، بعد الاشتباه في أنه كان يخطط لمهاجمة سفارة أجنبية، ضمن عمليات "بحث وتحري وتحقيق رامية إلى مكافحة عمليات الإرهاب".