الولايات المتحدة تنفي تقارير بشأن "إعادة تقييم" العلاقات مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطننفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، الأحاديث بشأن إعادة تقييم الولايات المتحدة العلاقات الرسمية مع إسرائيل.وقال خلال تصريح صحفي إنه "لا يوجد حديث عن إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية الأمريكية". وذلك بعد أن ادعى كاتب العمود في صحيفة (نيويورك تايمز) توم فريدمان أن مثل هذه الخطوة كانت وشيكة.وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القوي في البيت الأبيض، "لا يوجد حديث عن نوع من إعادة التقييم الرسمية" للعلاقات بين واشنطن والقدس.وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الحديث عن كبير المحللين في صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، بشأن آخر تطورات العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن كبير المحللين في صحيفة (نيويورك تايمز) قال، إن "الولايات المتحدة بدأت بإعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل"