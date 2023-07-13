الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: شادي دار ناصر، وأحمد دار ناصر، ومحمد غيظان، ومصعب غيظان من قرية قبيا قضاء رام الله.وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب عماد عصفور خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما اعتقلت من نابلس المحرر ماهر المصري عقب اقتحام منزله بشارع عمان، فيما اعتقل المحرر مؤيد شراب من بلدة عورتا.وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مازن جرادات عقب اقتحام منزله في بلدة سعير بالخليل.