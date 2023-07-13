الخامس خلال 24 ساعة.. مقتل شاب بجريمة إطلاق نار داخل أراضي 48

رام الله - دنيا الوطنقُتل شاب، مساء أمس الأربعاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة شفاعمرو، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 في غضون الـ24 ساعة الماضية إلى 5 ضحايا.وأفادت مصادر محلية أن الشاب أمير وني، أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال عمله في ملحمته الخاصة في المدينة، ونقل إلى مستشفى في حيفا، حيث أعلنت الطواقم الطبية وفاته متأثرًا بجراحه، مشيرةً إلى أن الضحية تعرض في السابق لمحاولة قتل.وفي وقت سابق اليوم، قتل الشاب عبد القادر هاني عوايسي (25 عامًا)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في "حي البشارة" بمدينة الناصرة، وقتل يوسف أبو هلال (54)، في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عارة في منطقة المثلث. كما قتل الشاب كندي كناعنة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع.ومساء أمس الثلاثاء، قتل طبيب الأسنان رامز أبو عصبة، في جريمة إطلاق نار في بلدة جت.وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام ولغاية الآن، إلى 114 قتيلا، في حصيلة غير مسبوقة مقارنة بالعامين الماضيين، حيث شهد عام 2022 مقتل 109 أشخاص، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في عام 2021.وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.