نصر الله: جاهزون للرد على أي اعتداء على الخيام.. وجنين أفشلت عدوان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله أن الهدف الإسرائيلي من عدوان جنين كان "استعادة الردع ولكنهم حصلوا على صورة معاكسة تماماً".ولفت نصر الله أن "الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".وأوضح نصر الله خلال حديثه في ذكرى السنوية لحرب تموز/يوليو 2006 على لبنان، أن "الإسرائيليون والأميركيون اعترفوا بفشل حربهم على لبنان عام 2006 على أكثر من صعيد"، مبيناً أن الهدف من العدوان كان سحق المقاومة وإخضاع لبنان".ولفت نصر الله في حديثه إلى أن "انتصار تموز أسس لمعادلة ردع ما زالت قائمة حتى اليوم مقابل تآكل الردع عند العدو الإسرائيلي".وأوضح نصر الله، أن "مشروع الشرق الأوسط الكبير الأميركي سقط في لبنان واستكمل الإجهاز عليه في فلسطين والعراق وسوريا وإيران".وحول الأوضاع في الجنوب قال نصر الله إن "السلام والأمان في الجنوب اللبناني ناتجان عن ثقة الناس بفاعلية الردع القائم مقابل حالة رعب لدى الجانب الإسرائيلي".وقال نصر الله إن الاحتلال الإسرائيلي أقام سياجاً شائكاً حول قرية الغجر اللبنانية قبل نصب المقاومة خيماً عند الحدود، لافتاً إلى أن "المجتمع الدولي سكت عن كل الاعتداءات الإسرائيلية الحدودية لكنه تحرك سريعاً بعد نصب المقاومة خيمة عند الحدود".وأكد نصر الله أن "عناصر حزب الله والمقاومة لديهم توجيه بالتصرف إذا وقع اعتداء إسرائيلي على الخيمة المنصوبة عند الحدود الجنوبية وبشكل عاجل وفوري".وأشار نصر الله إلى أن "ما يجري في الجنوب ليس ترسيماً للحدود البرية بل عمل لاستعادة الأراضي التي يحتلها الإسرائيلي".