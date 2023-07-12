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تعرف على طقس فلسطين خلال اليومين المقبلين

تعرف على طقس فلسطين خلال اليومين المقبلين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تطورات طقس فلسطين خلال الايام القليلة القادمة، والتي من المقرر أن تشهد ارتفاعا شديدًا في درجات الحرارة.

وتوقعت الدائرة أن يكون طقس فلسطين غداً الخميس، حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة ،"يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

والسبت ،"يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

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