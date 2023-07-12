فلسطين الغد تطلق مشروع تحسين صحة وصمود كبار السن في غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت جمعية فلسطين الغد مشروع تحسين صحة وصمود كبار السن الفلسطينيين في قطاع غزة للعام 2023 والذي يستهدف نحو 150 من كبار المسنين في محافظة غزة.وقالت الجمعية في بيان لها، انه "وفي إطار مساعيهما المشتركة في خدمة الإنسانية، وتعزيزاً للقيم المشتركة تجاه الفلسطينيين المسنين في قطاع غزة، أبرمت هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية (AFSC) -مكتب غزة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية-غزة اتفاقية شراكة بتاريخ 31 مايو 2023 بغرض تنفيذ مشروع تحسين صحة وصمود كبار السن الفلسطينيين في قطاع غزة 2023 والذي يستهدف 150 من كبار السن في محافظة غزة".وأشارت الجمعية الى انطلاق فعاليات المرحلة التحضيرية للمشروع والتي تخللها عقد اللقاءات الثنائية واختيار طاقم المشروع واعتماد خطة تنفيذ المشروع والشروع في تنظيم الزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانين للمسح الميداني والتأكد من صحة بيانات كبار السن المستهدفين وتقييم احتياجات كبار السن الذين تم ترشيحهم من وزارة التنمية الاجتماعية بناءً على معايير مرتبطة بأوضاعهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية.