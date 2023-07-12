شؤون فلسطينية

العليا للعشائر: المطلوب من لقاء الأمناء العامين تنفيذ الاتفاقيات الموقعة

العليا للعشائر: المطلوب من لقاء الأمناء العامين تنفيذ الاتفاقيات الموقعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وان لا تبقى مجرد حبر على ورق.

واعتبرت أن هذا الاجتماع فرصة مهمة أمام قادة الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة على قاعدة الشراكة الوطنية ووضع استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته الاستعمارية والتي تهدف إلى شطب القضية الفلسطينية.

ودعا عاكف المصري المفوض العام للهيئة قيادة الفصائل الفلسطينية إلى عدم تفويت الفرص وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على كل المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.

وأكد المصري أن الرد الطبيعي والأمثل على العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة جريمة الاحتلال في مخيم جنين هو مغادرة مربع الانقسام الفلسطيني وتوحيد بوصلة كفاح شعبنا الفلسطيني نحو المحتل الغاصب وخاصة حكومة المتطرفين نتنياهو بن غفير سموتريتش.

وطالب المصري الامناء العامين الخروج من هذا اللقاء بالاتفاق على توحيد مؤسسات السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الكل الفلسطيني لمدة زمنية محددة تعد هذه الحكومة إلى انتخابات وطنية شاملة وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الاشتباك مع الاحتلال تعزيز صمود أبناء شعبنا.

 وشدد المصري على ضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك بدمقرطة مؤسساتها وانخراط كافة مكونات شعبنا فيها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وطالب جمهورية مصر العربية  بممارسة الضغط على أطراف الانقسام  من أجل إنجاح الاجتماع وضمان تنفيذ مخرجاته  بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

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