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حرب السودان تشرد نحو 3 ملايين شخص

حرب السودان تشرد نحو 3 ملايين شخص
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تجاوز ثلاثة ملايين.

وجاء في بيانات منظمة الهجرة أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليا، بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وفر معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين الذي اندلع في 15 أبريل، أو من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.

بدورهم، قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن "السودان قد يسقط في حرب أهلية مع فشل جهود الوساطة الإقليمية والدولية."

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