دولي

أردوغان: القرار النهائي لقبول انضمام السويد في (الناتو) يعود للبرلمان

أردوغان: القرار النهائي لقبول انضمام السويد في (الناتو) يعود للبرلمان
أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القرار النهائي لقبول انضمام السويد في (الناتو) يعود للبرلمان، الذي "يمثل الإرادة الوطنية والمرجعية التي توافق على بروتوكولات الانضمام".

وأضاف أردوغان: "أعتقد أنه عندما يعاود البرلمان التركي افتتاح جلساته، فإن رئيس برلماننا سيمنح الأولوية لاتفاقية انضمام السويد إلى الناتو من بين الاتفاقيات الدولية".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب التركي، نعمان كورتولموش، قال في بداية يوليو "إن انضمام السويد إلى حلف الناتو، حلمٌ بعيد المنال بالنسبة لستوكهولم، التي ترفض الامتثال لمطالب أنقرة".

 

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