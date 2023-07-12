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إعدام سعودي قتل مواطناً وعنصري أمن

إعدام سعودي قتل مواطناً وعنصري أمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانا حول تنفيذ حكم إعدام بأحد الجناة في منطقة الرياض.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية - على احتجاز سالم بن حماد بن عبد الله القريني ـ سعودي الجنسية ـ وتهديده بالقتل، وعند قدوم رجلي الأمن مساعد بن ضيف الله بن ناشي الحربي وسعود بن بداي بن شباب الشيباني لإنقاذه، قام بقتلهم جميعا، وذلك بإطلاق النار عليهم بكثافة، والشروع في قتل رجل أمن آخر".

وأضاف البيان: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه وذلك بقتله".

وتابعت الداخلية في بيانها: "قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأربعاء بتاريخ 24 ذو الحجة 1444 هجري الموافق 12 يوليو 2023 بمنطقة الرياض".

وأردف البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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