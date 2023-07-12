الاقتصاد تحذر من استهلاك كريمة (تنوفا) الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، من استخدام كريمة من انتتاج شركة 'تنوفا' الإسرائيلية لإنتاج مشتقات الحليب المواطنين بنسبة دسم 38% تستخدم في تصنيع الحلويات لمخاطرها الصحية على المواطنين.ويأتي التحذير الاحترازي بعد وجود عيوب تصنيعية في عبوات المنتج المرفق يتسبب في تلف المنتج قبل تاريخ الانتهاء المحدد بـ 28/10/2023 مما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين وتحديداً في العلب وزن 250 مل.وبينت الوزارة ان الادارة العامة لحماية المستهلك اتخذت الإجراءات الاحترازية مع الشركة المذكورة لضمان خلو السوق من هذا المنتج.