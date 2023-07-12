دولي

بالفيديو: الاحتلال يزعم إحباط محاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان

بالفيديو: الاحتلال يزعم إحباط محاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إنه أحبط محاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود الشمالية مع لبنان.

وأوضح الجيش في بيان للناطق باسمه، أنه " تم ايعاد الأشخاص الذين حاولوا تخريب السياج الحدودي دون إطلاق رصاص حي عليهم".

وأضاف المتحدث باسم الجيش "سنواصل العمل على منع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".

ونشر الجيش مقطع فيديو لمحاولة الشبان تخريب السياج الحدودي، قبل أن يطلق عليهم مقذوف كما جاء في المقطع المنشور.

بدوره، قال الجيش اللبناني إنه يحقق بالشراكة مع قوات (يونيفيل) في طبيعة الانفجار الذي وقع عند الحدود الجنوبية.

 

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