أبرزها إقرار عطلة رسمية.. طالع قرارات اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (231) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي بغزة.وبدأ الاجتماع بتهنئة حجاج قطاع غزة بأداء مناسك الحج وعودتهم لأرض الوطن، والإشادة بالجهود الحكومية في خدمة الحجاج خلال الموسم وتذليل العقبات التي واجهتهم خلال رحلة العودة.واستمعت اللجنة إلى تقرير قدمته وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول مجريات موسم الحج لهذا العام، كما اطلعت اللجنة على سير عملية التصحيح والفرز لأوراق اختبارات الثانوية العامة ، متمنية النجاح والتفوق لطلبتنا الأعزاء.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية، الابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، تخصيص مبلغ مالي لتكريم أوائل الثانوية العامة للعام الحالي، فوج أقمار فلسطين.كما قررت صرف جزء من الطلبات المعتمدة بكشوفات الصرف من المستحقات لأغراض ( الإنجاب، العلاج، مصاريف الجنازة).وأعلنت الموافقة على توفير مستلزمات تطوير مركز استقبال الجمهور بوزارة التنمية الاجتماعية/ مديرية غزة.كما تم اعتماد توصيات تقرير ديوان الفتوى والتشريع حول آليات تخصيص الأراضي الحكومية لصالح مشاريع الإسكان.وجرى خلال الجلسة إقرار آلية تنفيذ المسابقات الداخلية لوظائف رؤساء الأقسام بالوزارات والمؤسسات الحكومية.وتقرر تكليف عدد من الجهات الحكومية بإعداد تقرير تقييمي للأداء الحكومي بموسم الحج للعام الحالي.واتخذت اللجنة قراراً باعتبار يوم الأول من محرم عطلة رسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445هـ..