شؤون فلسطينية

أبرزها إقرار عطلة رسمية.. طالع قرارات اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

أبرزها إقرار عطلة رسمية.. طالع قرارات اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (231) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي بغزة.

وبدأ الاجتماع بتهنئة حجاج قطاع غزة بأداء مناسك الحج وعودتهم لأرض الوطن، والإشادة بالجهود الحكومية في خدمة الحجاج خلال الموسم وتذليل العقبات التي واجهتهم خلال رحلة العودة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير قدمته وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول مجريات موسم الحج لهذا العام، كما اطلعت اللجنة على سير عملية التصحيح والفرز لأوراق اختبارات الثانوية العامة ، متمنية النجاح والتفوق لطلبتنا الأعزاء.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية، الابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، تخصيص مبلغ مالي لتكريم أوائل الثانوية العامة للعام الحالي، فوج أقمار فلسطين.

كما قررت صرف جزء من الطلبات المعتمدة بكشوفات الصرف من المستحقات لأغراض ( الإنجاب، العلاج، مصاريف الجنازة).

وأعلنت الموافقة على توفير مستلزمات تطوير مركز استقبال الجمهور بوزارة التنمية الاجتماعية/ مديرية غزة.

كما تم اعتماد توصيات تقرير ديوان الفتوى والتشريع حول آليات تخصيص الأراضي الحكومية لصالح مشاريع الإسكان.

وجرى خلال الجلسة إقرار آلية تنفيذ المسابقات الداخلية لوظائف رؤساء الأقسام بالوزارات والمؤسسات الحكومية.

وتقرر تكليف عدد من الجهات الحكومية بإعداد تقرير تقييمي للأداء الحكومي بموسم الحج للعام الحالي.

واتخذت اللجنة قراراً باعتبار يوم الأول من محرم عطلة رسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445هـ..

أخبار ذات صلة

باحثون مختصون يناقشون &quot;صناعة السياسة في إسرائيل&quot; خلال ندوة بغزة

باحثون مختصون يناقشون "صناعة السياسة في إسرائيل" خلال ندوة بغزة

أبرزها إقرار عطلة رسمية.. طالع قرارات اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

أبرزها إقرار عطلة رسمية.. طالع قرارات اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الإنسان

مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الإنسان

&quot;القدس للمستحضرات الطبية&quot; تتبرع بأدوية للقطاع الصحي في جنين

"القدس للمستحضرات الطبية" تتبرع بأدوية للقطاع الصحي في جنين

حمادة: ندين منع الاحتلال خطيب المسجد الأقصى من السفر

حمادة: ندين منع الاحتلال خطيب المسجد الأقصى من السفر

التعليم لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: نتائج الثانوية العامة ستعلن نهاية الأسبوع المقبل

التعليم لـ "دنيا الوطن": نتائج الثانوية العامة ستعلن نهاية الأسبوع المقبل

مجمع ناصر الطبي ينظم المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الباطنة

مجمع ناصر الطبي ينظم المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الباطنة

فصائل تدعو لتوفير متطلبات نجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته لصالح استراتيجية مقاومة شاملة ضد الاحتلال

فصائل تدعو لتوفير متطلبات نجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته لصالح استراتيجية مقاومة شاملة ضد الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

باحثون مختصون يناقشون &quot;صناعة السياسة في إسرائيل&quot; خلال ندوة بغزة

باحثون مختصون يناقشون "صناعة السياسة في إسرائيل" خلال ندوة بغزة

مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الإنسان

مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الإنسان

&quot;القدس للمستحضرات الطبية&quot; تتبرع بأدوية للقطاع الصحي في جنين

"القدس للمستحضرات الطبية" تتبرع بأدوية للقطاع الصحي في جنين

حمادة: ندين منع الاحتلال خطيب المسجد الأقصى من السفر

حمادة: ندين منع الاحتلال خطيب المسجد الأقصى من السفر

مجمع ناصر الطبي ينظم المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الباطنة

مجمع ناصر الطبي ينظم المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الباطنة

فصائل تدعو لتوفير متطلبات نجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته لصالح استراتيجية مقاومة شاملة ضد الاحتلال

فصائل تدعو لتوفير متطلبات نجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته لصالح استراتيجية مقاومة شاملة ضد الاحتلال

سبعة أحزاب فلسطينية تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية

سبعة أحزاب فلسطينية تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية

الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

منوعات

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

جوري بكر تكشف عن دعاء حققه الله لها

جوري بكر تكشف عن دعاء حققه الله لها

بالصور.. بوسي تثير الجدل بعد ظهورها بفستان مرصع بالألماظ

بالصور.. بوسي تثير الجدل بعد ظهورها بفستان مرصع بالألماظ

عمرو مصطفى: سأقاضي رامي صبري بعد حذف &quot;يمكن خير&quot;

عمرو مصطفى: سأقاضي رامي صبري بعد حذف "يمكن خير"

بفستان شفاف ومثير.. جورجينا تتألق أثناء قضائها عطلتها الصيفية

بفستان شفاف ومثير.. جورجينا تتألق أثناء قضائها عطلتها الصيفية

شاهد.. رانيا يوسف بفستان جريء وملامح مختلفة

شاهد.. رانيا يوسف بفستان جريء وملامح مختلفة

إطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق بظهورها الأخير

إطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق بظهورها الأخير

شاهد.. نانسي عجرم تتألق بفستان فسفوري سعره خيالي

شاهد.. نانسي عجرم تتألق بفستان فسفوري سعره خيالي

شاهد.. ليلى علوي تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الأخير

شاهد.. ليلى علوي تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الأخير

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

عربي

السعودية تعلن بدء موسم العمرة

السعودية تعلن بدء موسم العمرة

السعودية: بدء موسم العمرة لعام 1445 هـ

السعودية: بدء موسم العمرة لعام 1445 هـ

صحيفة إسرائيلية: مسؤول كبير زار مصر لبحث تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة

صحيفة إسرائيلية: مسؤول كبير زار مصر لبحث تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة

الجامعة العربية تدين الاستيلاء على منزل عائلة &quot;صب لبن&quot; بالقدس المحتلة

الجامعة العربية تدين الاستيلاء على منزل عائلة "صب لبن" بالقدس المحتلة