شؤون فلسطينية

"القدس للمستحضرات الطبية" تتبرع بأدوية للقطاع الصحي في جنين

"القدس للمستحضرات الطبية" تتبرع بأدوية للقطاع الصحي في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعزيزًا لصمود أهالي مخيم ومدينة جنين، قدّمت مجموعة القدس للمستحضرات الطبية، دعمًا لمستشفى الشهيد د. خليل سليمان "مستشفى جنين الحكومي"، ومديرية الصحة في جنين.

وتضَمّن الدعم مستحضرات دوائية تنتجها المجموعة من مضادات حيوية لعلاج الإصابات وتسريع شفاء المرضى والمصابين، ومسكنات وأدوية الأطفال وغيرها من المستحضرات التي ستساعد بسد النقص لدى القطاع الصحي في مدينة جنين.

وأكدت المجموعة، أن الوضع الإنساني في جنين دفع مجموعة القدس لتقديم الدعم العلاجي لإغاثة ومساندة أهالي مدينة جنين ومخيمها، بعد عدوان الاحتلال الذي اسفر عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة 30 آخرين، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.

ومن الجدير بالذكر، أن فكرة تأسيس الشركة عام 1969، جاءت لدعم صمود الشعب الفلسطيني أولًا وتوفير أدوية وطنية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بمنع استيراد الأدوية للسوق الفلسطينية، فجاءت الفكرة لإنشاء أول مصنع مرخص للأدوية لسد هذه الاحتياجات، واليوم لا تزال المجموعة تدعم صمود أبناء شعبنا، ضمن مسؤوليتها المجتمعية اتجاهه.

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