حمادة: ندين منع الاحتلال خطيب المسجد الأقصى من السفر

رام الله - دنيا الوطنأدان الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة اقتحام قوات الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أمس الثلاثاء وتسليمه بلاغاً بمنعه من السفر لمدة ستة أشهر.وقال حمادة إن "هذا السلوك الهمجي يعد استهدافا متعمدا للشيخ عكرمة لما يتمتع به من مكانة وطنية ودينية، ولدوره في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وفضح جرائم وانتهاكات الصهاينة".وأعرب عن "التضامن الكامل مع شيخ وإمام الأقصى عكرمة صبري، مؤكدا بأن محاولات الصهاينة لإبعاده عن دوره في الدفاع عن الأقصى لن تنجح، بل سيبقى رمزاً مدافعاً عن هوية القدس العربية والإسلامية".وفي الوقت ذاته حذر حمادة من سياسات التحريض والاستهداف المباشر الذي يتعرض له الشيخ عكرمة صبري من سلطات الاحتلال.