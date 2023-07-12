التعليم لـ "دنيا الوطن": نتائج الثانوية العامة ستعلن نهاية الأسبوع المقبل

خاص دنيا الوطن - تامر عليانأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين سيكون نهاية الأسبوع المقبل (دون تحديد اليوم) لحين الانتهاء من كافة الإجراءات.وقال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور لـ "دنيا الوطن" إن نتائج الثانوية العامة ستعلن نهاية الأسبوع المقبل أحد الأيام (الخميس أو الجمعة أو السبت)، مؤكداً أنها لن تجتاز يوم السبت.ونفى الخضور في حديثه أن يكون قد تم تحديد يوم الخميس من الأسبوع المقبل موعداً لإعلان النتائج، لافتاً إلى أن الأمور متروك للجهات الفنية عقب إتمام كافة الإجراءات.وأشار إلى أنّ عملية التصحيح في كافة المراكز تنتهي غداً الخميس، ما يتيح استكمال الإجراءات المتبقية لإعلان نتائج توجيهي 2023 مع نهاية الأسبوع القادم.الجدير بالذكر أن نحو 87 ألف طالب وطالبة من القدس والضفة وقطاع غزة، تقدموا في السابع من حزيران/يونيو الماضي لامتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023.