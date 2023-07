مجمع ناصر الطبي ينظم المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الباطنة

رام الله - دنيا الوطنيستعد مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة ، لعقد مؤتمره الدولي الـ11 لأمراض الباطنة، حيث ويعد المؤتمر فرصة كبيرة لالتقاء الأطباء والاستشاريين وذوي الاختصاص، والباحثين.وفي الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة العلمية أمس الثلاثاء، قال الدكتور علاء الدين المصري، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر لهذا العام يعقد في الأول من سبتمبر القادم، وعلى مدار 3 أيام متتالية، في قاعة المؤتمرات بفندق المشتل، شمال قطاع غزة. ويغطي كافة تخصصات الباطنة العامة والخاصة بكافة فروعها القلب والكلى والصدرية والأعصاب والمناظير. وستعقد ورشات تدريبية وتخصصية في مجالات الباطنة قبل انطلاق المؤتمر بيومين.وأشار " المصري"، إلى أن المؤتمر في هذا العام ينطلق بعنوان "Excellence is not only our act but it is our habit "، " "التفوق ليس فقط فعلنا، بل هو عادتنا". وأكد رئيس المؤتمر أننا اعتمدنا على بشكل كبير على الأبحاث العلمية والمحاضرات، ودراسة حالات تم التعامل معها في أقسام الباطنة في المستشفيات وفي مراكز التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية وأبحاث علمية تم إعدادها من قبل الأطباء، ويناقش أخر التحديثات في البروتوكولات الطبية العلمية.وأوضح الدكتور أشرف شعت، رئيس اللجنة العلمية، أن ما يزيد عن 70 ورقة عمل قدمت من قبل الأطباء والاستشاريين للمشاركة في المؤتمر، وفي مختلف التخصصات، لافتاً إلى انه تم قبول 41 ورقة عمل منها، بالإضافة الى أوراق عمل عبارة عن بوسترات تختص بكثير من الدراسات والدليل الطبي لأمراض الباطنة.وأضاف الدكتور علاء الشاعر، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات والخطوات التي تكفل نجاح المؤتمر وتقديم ما يلزم من تهيئة المكان المناسب وإخراج المؤتمر بما يليق بأهميته والحضور الكريم من القطاعات الطبية المختلفة، وتوفير كافة مستلزمات أيام المؤتمر، وأضاف أننا عملنا على أن يستمر التفوق والتميز للمؤتمر في كافة تفاصيله.من جهته، أكد الدكتور عمرو الأسطل منسق عام المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام يشهد مشاركات دولية من أمريكا وبريطانيا ومصر والقدس والضفة الغربية. مشيدا ومثمنا الجهود التي تبذلها لجان المؤتمر الذي يأتي استجابة لتوصيات المؤتمر العاشر، ويبدع مجمع ناصر الطبي في استمرارية وتميز المؤتمر واستدامة عقده سنويا.وقال الدكتور مازن صافي ، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أن العديد من المؤسسات الإعلامية للمؤتمر، والفضائيات ستقوم بالبث المباشر لافتتاحيته، بالإضافة الى المواقع الإخبارية، وأضاف أن التغطية الإعلامية لهذا العام ستكون الأكبر، وسيحظى المؤتمر بالبث المباشر عبر صفحة مجمع ناصر الطبي على شبكة التواصل الفيسبوك Nasser medical comlex وعبر قناة اليوتيوب.