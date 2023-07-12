غزة: المحكمة العسكرية تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه











ووفق بيان لهيئة القضاء العسكري، فإن المتهم هو محمد نبيل عبد الرحمن قشطة، هوية رقم (401088331) من سكان رفح، ومهلة عشرة أيام تبدأ من تاريخ يوم الثلاثاء الموافق الـ 11 تموز/يوليو الجاري.وشددت المحكمة في بيان لها، أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.وقالت: إنه "على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه"، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.