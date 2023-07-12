شؤون فلسطينية

مركز فلسطيني: 206 شهيداً في فلسطين منذ مطلع 2023

رام الله - دنيا الوطن
استشهد 206 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري 2023، خلال عمليات لجيش الاحتلال وعمليات نفذها مقاومون، وخلال مراحل الإعداد والتجهيز.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني (معطى) استشهاد ثلاثة شبان خلال عملية الإعداد والتجهيز في نابلس وطولكرم.

وبحسب (معطى) فإن جنين ذات الإحصائية الأعلى في عدد الشهداء، بواقع 64 شهيدًا، تلتها مدينة نابلس بـ46 شهيدًا، فيما حلّت غزة ثالثًا بـ37 شهيدًا.

وحلّت مدينة رام الله رابعًا بـ11 شهيدًا والخليل خامسًا بـ10 شهداء فيما استشهد 8 شهداء في القدس المحتلة.

واستشهد ستة فلسطينيين في طولكرم وأربعة في كل من قلقيلية وبيت لحم، واثنان في كل من طوباس وسلفيت، و3 شهداء في الأراضي المحتلة عام 1948.

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