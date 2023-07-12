فتح تشارك بالدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية





وكان وفد حركة فتح برئاسة الدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ..المفوض العام للأقاليم الخارجية للحركة، يرافقه مساعد المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية لشؤون الصين علي مشعل قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين أول أمس، كما وصل العديد من وفود الأحزاب الفلسطينية والعربية الأخرى للمشاركة في المؤتمر المذكور، واستهلت الوفود قبيل مغادرتها بكين إلى مدينة ينتشوان للمشاركة في المؤتمر زيارة المدرسة الحـزبـیة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي الـصیني، ولقاء ترحيبي مـع عـضو الـمكتب السـیاسـي لـلجنة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي الـصیني ووزیـر دائـرة الجبهة المتحـدة للحـزب الـرفـیق شـي تـایـفینغ..، وزيارة سور الصين العظيم، ومعرض المجسمات التذكارية للزعماء، وبخاصة زيارة مجسم الزعيم الخالد ياسر عرفات.



ويذكر أن سعادة فريز مهداوي سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية كان في استقبال وفد حركة فتح وممثلي الفصائل الفلسطينية المشاركة لدى وصولهم مطار بكين، حيث أقامت السفارة مأدبة عشاء على شرف وفد حركة فتح ووفود الفصائل الفلسطينية.. ويهدف المؤتمر المساهمة بشكل إيجابي في حشد التوافق السياسي بين الصين والدول العربية وتعزيز وتطوير العلاقات الصينية العربية، وتعزيز تبادل الأفكار والثقة السياسية المتبادلة بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، ودفع العلاقات والشراكة الإستراتيجية الصينية العربية إلى الأمام.



ومن ناحية أخرى اعتبر عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح .. المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، أن هذه اللقاءات المهمة تأتي في سياق حوارات سنوية تجري بين الحزب الشيوعي العظيم والقوى والأحزاب الوطنية والتقدمية في الوطن العربي، وذلك من أجل خلق مستقبل صيني عربي مشترك.





وأضاف أن الحزب الشيوعي الصيني قد وقع مذكرة تفاهم مع حركة فتح وهي المذكرة الوحيدة التي يوقعها الحزب مع حركة تحرر تقديرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين الحركة والحزب الشيوعي الصيني.





وأعرب عن أمله بأن يناقش المؤتمر جميع القضايا المشتركة لتأمين شراكة إستراتيجية بين الأحزاب العربية والحزب الشيوعي. ومن المنتظر أن تبدأ أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي وأحزاب الدول العربية صباح يوم الخميس 13 / 7 في مدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا الصينية بحضور ستين حزبا سياسيا من ستة عشر دولة عربية، وسيلقي الدكتور سمير الرفاعي كلمة فلسطين.





وسيعقد المؤتمر في مدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا الصينية يومي 13 و 14 من الشهر الحالي تحت عنوان "التبادل بين الحضارة الصينية والحضارة العربية: من طريق الحرير القديم إلى بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد.