شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات

الاحتلال يعتقل نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات
ناجح بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال نائب مدير الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات عقب اقتحام منزله في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة اليوم الأربعاء، ضمن حربها المتواصلة على مدينة القدس ورموزها.

وقال الشيخ ناجح بكيرات في وقتٍ سابقٍ معلقاً على إصدار الاحتلال قرارًا بإبعاده خارج القدس "إن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة، ويعني عملية تهجير حقيقية من المدينة المقدسي".

وأكد بكيرات أنه لن يمتثل لقرار الاحتلال ولن يخرج من القدس كائنًا ما يكون، لافتًا أن تنفيذ القرار يعني تمكن الاحتلال من إخراج كافة الشخصيات ذات الحضور الشعبي من مدينة القدس وتفريغها بالكامل.

وسلّمت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء،  إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري قرارا بمنع السفر لمدة 6 أشهر.

وقال المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري إن عناصر من مخابرات الاحتلال داهموا منزل الشيخ عكرمة صبري دون سابق إنذار أو مراعاة لشخص الشيخ وصحته، وتم تسليمه قراراً يقضي بمنعه من السفر مدة 6 أشهر؛ بحجة أن سفره يشكل خطراً على الاحتلال.

وما زال الاحتلالُ يمارسُ عبثه وتنفيذ مخططاته في المسجد الأقصى المبارك، وإفراغه من الشخصيات المؤثرة عبر سياسة الإبعاد والاعتقال التي تصاعدت في الآونة الأخيرة تزامنًا مع تصعيد هجماته ضد الأقصى.

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