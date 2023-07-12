سبعة أحزاب فلسطينية تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية





ومن الجدير بالذكر أن الوفود الفلسطينية والعربية الأخرى غادرت بكين إلى مدينة ينتشاون ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في بكبن، حيث ستبدأ اعمال المؤتمر صباح الغد طبقا للبرنامج المعد بحضور الرفيق ليو جيان تشاو وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي وهدد كبير من القيادات الصينية.













وكان في استقبال الدكتور الرفاعي في قاعة كبار المسئولين مدير مكتب الشؤون الخارجية لمقاطعة نبنغشيا الرفيق شانغ ليو وي .

وأكد على أن هذه العلاقات ستتعزز بشكل قوي وتتطور للوصول إلى الشراكة الإستراتيجية التي يطمح إليها الطرفان، وأضاف بأن الموقف الصيني المؤيد للقضايا العربية وبخاصة دعمها للقضية الفلسطينية يستند إلى إرث تاريخي منذ أن حقق الشعب الصيني العظيم بقيادة الحزب الشيوعي الصيني ونال استقلاله عام 1949 بعد مسيرة ضد الاستعمار الأجنبي دامت لأكثر من ثلاثين عاما بقيادة الزعيم ماو تس تونغ ، وأضاف أن الموقف الصيني يمثل المبادئ الثابتة والراسخة تجاه الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال الوطني. وحيا الرفاعي الانجازات العظيمة التي حققتها الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني في كل المجالات.