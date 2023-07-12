شؤون فلسطينية

رام الله: التربية تُعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

رام الله: التربية تُعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت
التربية تُعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بدء استقبال طلبات توظيف المعلمين الحكوميين وغير الحكوميين الراغبين بالعمل بدولة الكويت، اعتباراً من يوم الخميس الـ 13 تموز/يوليو الجاري، وحتى يوم السبت الـ 22 من نفس الشهر، وذلك ضمن التخصصات الآتية: الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء، والجيولوجيا، والأحياء، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والعلوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الشروط الآتية للاختيار: أن يكون المتقدم/ـة خريجاً من إحدى الجامعات المعترف بها في الكويت وأن لا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، وأنّ يكون لدى المتقدم/ـه خبرة لا تقل عن سنتين وحصوله/ـا على مؤهل تربوي ولا تقل عن ثلاثة أعوام لحاملي المؤهلات غير التربوية.

ويستثنى من ذلك حملة شهادات الدكتوراة الحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً؛ وحملة شهادات الماجستير الحاصلين على تقدير لا يقل عن امتياز، وألا يقل تقييم الأداء عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة 45 سنة، وأن يحمل المتقدم/ة الجنسية الفلسطينية، وأن يكون مزاولاً لمهنة التعليم لنفس التخصص الذي يرغب بالتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب بحيث يتم تقديم الطلبات الكترونياً من خلال الرابط www.moe.edu.kw .

أخبار ذات صلة

رام الله: التربية تُعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

رام الله: التربية تُعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

صورة.. شاباك يزعم اعتقال خلية فلسطينية نفّذت عمليات بالضفة بتوجيه من غزة

صورة.. شاباك يزعم اعتقال خلية فلسطينية نفّذت عمليات بالضفة بتوجيه من غزة

الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

النضال الشعبي تشارك في العديد من اللقاءات الهامة في بكين

النضال الشعبي تشارك في العديد من اللقاءات الهامة في بكين

التنسيق الفصائلي تلتقي ممثلي الفصائل بغزة لتعزيز ضبط منع استخدام السلاح خارج القانون

التنسيق الفصائلي تلتقي ممثلي الفصائل بغزة لتعزيز ضبط منع استخدام السلاح خارج القانون

الرئيس عباس من جنين: اليد التي ستمتد لوحدة الشعب وأمنه ستقص من جذورها

الرئيس عباس من جنين: اليد التي ستمتد لوحدة الشعب وأمنه ستقص من جذورها

المطران حنا: إخلاء عائلة صب لبن من منزلها بالقدس وتسليمه للمستوطنين جريمة جديدة

المطران حنا: إخلاء عائلة صب لبن من منزلها بالقدس وتسليمه للمستوطنين جريمة جديدة

هيئة الأسرى: الأسير زكريا الزبيدي يواجه التنكيل والتفتيش اليومي لزنزانته

هيئة الأسرى: الأسير زكريا الزبيدي يواجه التنكيل والتفتيش اليومي لزنزانته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

هيئة الأسرى: الأسير زكريا الزبيدي يواجه التنكيل والتفتيش اليومي لزنزانته

هيئة الأسرى: الأسير زكريا الزبيدي يواجه التنكيل والتفتيش اليومي لزنزانته

الخطيب: مستمرون بالتضامن مع الأسير وليد دقة ومخاطبة كل المنظمات الحقوقية والدولية

الخطيب: مستمرون بالتضامن مع الأسير وليد دقة ومخاطبة كل المنظمات الحقوقية والدولية

الإسلامية المسيحية تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن وتعتبره جريمة ضد الإنسانية

الإسلامية المسيحية تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن وتعتبره جريمة ضد الإنسانية

التربية تعلن موعد اختبار وظيفة مدير/ة مدرسة للعام 2023/2024

التربية تعلن موعد اختبار وظيفة مدير/ة مدرسة للعام 2023/2024

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال حزيران

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال حزيران

هيئة الأسرى: ممارسات إدارة السجون لفرض واقع جديد على الأسرى مؤشر خطير

هيئة الأسرى: ممارسات إدارة السجون لفرض واقع جديد على الأسرى مؤشر خطير

رام الله: وزارة الاقتصاد تدمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

رام الله: وزارة الاقتصاد تدمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

منوعات

جوري بكر تكشف عن دعاء حققه الله لها

جوري بكر تكشف عن دعاء حققه الله لها

بالصور.. بوسي تثير الجدل بعد ظهورها بفستان مرصع بالألماظ

بالصور.. بوسي تثير الجدل بعد ظهورها بفستان مرصع بالألماظ

عمرو مصطفى: سأقاضي رامي صبري بعد حذف &quot;يمكن خير&quot;

عمرو مصطفى: سأقاضي رامي صبري بعد حذف "يمكن خير"

بفستان شفاف ومثير.. جورجينا تتألق أثناء قضائها عطلتها الصيفية

بفستان شفاف ومثير.. جورجينا تتألق أثناء قضائها عطلتها الصيفية

شاهد.. رانيا يوسف بفستان جريء وملامح مختلفة

شاهد.. رانيا يوسف بفستان جريء وملامح مختلفة

إطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق بظهورها الأخير

إطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق بظهورها الأخير

شاهد.. نانسي عجرم تتألق بفستان فسفوري سعره خيالي

شاهد.. نانسي عجرم تتألق بفستان فسفوري سعره خيالي

شاهد.. ليلى علوي تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الأخير

شاهد.. ليلى علوي تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الأخير

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

عربي

السعودية: بدء موسم العمرة لعام 1445 هـ

السعودية: بدء موسم العمرة لعام 1445 هـ

صحيفة إسرائيلية: مسؤول كبير زار مصر لبحث تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة

صحيفة إسرائيلية: مسؤول كبير زار مصر لبحث تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة

الجامعة العربية تدين الاستيلاء على منزل عائلة &quot;صب لبن&quot; بالقدس المحتلة

الجامعة العربية تدين الاستيلاء على منزل عائلة "صب لبن" بالقدس المحتلة

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة