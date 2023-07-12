النضال الشعبي تشارك في العديد من اللقاءات الهامة في بكين

رام الله - دنيا الوطنبدعوة من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تشارك جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ممثلة بعضو مكتبها السياسي الرفيق محمد علوش في الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية من البلدان العربية والذي سيفتتح اعماله يوم الأربعاء في مدينة نتشوان جنوب الصين حيث سيقدم الرفيق علوش ورقتي عمل خلال المؤتمر الأولى تتعلق بمبادرة الحضارة العالمية والثانية تتعلق بأفكار شي جين بينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.ويشارك في المؤتمر أكثر من ثمانين شخصية من البلدان العربية يمثلون أكثر من ٦٠ حزبًا سياسيًا عربيًا من مشارب سياسية وفكرية متنوعة إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية والبحثية العربية من اجل إدارة حوار متعدد الاطراف بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب المشاركة.ووصل علوش الى العاصمة الصينية بكين قبل أربعة أيام في إطار برنامج الزيارة حيث أجرى سلسلة لقاءات مع قيادات من الحزب الشيوعي الصيني وعدد واسع من قادة وممثلي الأحزاب العربية من بلدان عربية مختلفة وأطلعهم على آخر المستجدات في فلسطين في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني واكد على ضرورة حشد كافة القوى السياسية العربية لدعم واسناد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة وبحث مع قادة وممثلي الاحزاب العلاقات بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وهذه الأحزاب وأهمية استعادة وتعزيز التعاون والعمل المشترك للقوى السياسية التقدمية والشعبية العربية لخدمة قضايانا العربية وتطلعات شعوبنا.والتقى علوش ضمن وفد القوى الفلسطينية المدعوة للمؤتمر والمكون من حركة فتح وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وحزب الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا وحركة المبادرة الوطنية بالسفير الفلسطيني في الصين فريز مهداوي وطاقم السفارة حيث أدير حوار وطني معمق حول التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية.وعلى هامش المؤتمر سيتم تنظيم تكريم خاص للجبهة من قبل الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى السادسة والخمسون لانطلاقتها المجيدة وذلك تقديرًا لعمق العلاقات القائمة بين الحزبين الصديقين.ومن المقرر ان يتوجه علوش إلى شنجهاي لعقد لقاءات مع الحزب والمدرسة الحزبية لتعزيز التواصل والتبادلات المشتركة بين الحزبين الى جانب الاستمرار بعقد اللقاءات الثنائية واللقاءات المشتركة مع كافة القوى السياسية من مصر والأردن والجزائر والمغرب واليمن ولبنان وسوريا والعراق وكردستان وموريتانيا وليبيا وتونس وجيبوتي وجزر القمر.وتستمر الزيارة لمدة عشر أيام وتتضمن العديد من اللقاءات والجلسات والزيارات الميدانية والاستطلاعية للإطلاع على التجارب الصينية الناجحة وعلى المنجزات التي يحققها الحزب الشيوعي الصيني في اطار ما يقوم به لبناء دولة اشتراكية حديثة وعلى نحو شامل وبناء مستقبل المصير المشترك للبشرية وتعزيز الحضارة العالمية.