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السودان: قصف عشوائي في أم درمان يقتل 34 شخصاً

السودان: قصف عشوائي في أم درمان يقتل 34 شخصاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 34 شخصاً مصرعهم بينهم أطفال، في قصف عشوائي، استهدف السوق الشعبي في منطقة أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم.

ووفق ما ذكرت وزارة الصحة عبر حسابها على (فيسبوك)، فإن 34 شخصاً من تجار السوق الشعبي أمدرمان (الملجه) توفوا نتيجة قصف عشوائي، بينهم أطفال".

ونقلت الوزارة عن شهود عيان قولهم، إن "الضرب بدأ في مناطقهم من الساعة الـ8 مساء يوم أمس (الثلاثاء) ولم يتوقف حتى الـ11 مساء"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وتابعت أن "كل المتواجدين (في السوق) كانوا من تجار الخضراوات وعربات النقل الكبيرة والمتوسطة".

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش السوداني أو قوات "الدعم السريع" بشأن القصف.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه سفارة واشنطن بالخرطوم مقتل مدنيين جراء غارات جوية في بحري وأم درمان شمالي وغربي العاصمة الخرطوم، الأحد الماضي، "من أخطر هجمات القتال بالسودان".

والأحد أيضا، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين غارة جوية وقعت في أم درمان وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا".

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