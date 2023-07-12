المطران حنا: إخلاء عائلة صب لبن من منزلها بالقدس وتسليمه للمستوطنين جريمة جديدة



وتابع أن "استهداف مدينة القدس يتم على قدم وساق وبخطوات متسارعة ومدعومة من عدة جهات منها ما هو معروف ومنها ما هو غير معروف ولكن هؤلاء اهدافهم مشتركة وهي خدمة مصالح الاحتلال واجنداته في المدينة المقدسة".



وأكمل "سنبقى ندافع عن القدس حيثما كنا واينما تواجدنا ولا توجد هنالك قوة قادرة على منعنا من ان نعبر عن موقفنا وان نؤازر شعبنا وان نكون مع المظلومين والمتألمين والمعذبين من ابناء هذا الشعب المظلوم".



وواصل "لن يتمكن احد من اسكاتنا والنيل من مواقفنا تجاه ما يحدث في القدس فالقدس سواء كنا فيها او خارجها فهي ساكنة فينا وستبقى كذلك ، وستبقى المدينة التي ندافع عنها وعن هويتها وتاريخها وتراثها وطابعها".



وختم "نعبر عن تضامننا مع عائلة صب لبن وما حدث مع هذه العائلة الكريمة حدث مع كثير من العائلات الفلسطينية ونقول بأن الظلم يبقى ظلما والسارق يبقى سارقا اما شعبنا المظلوم فمهما تآمروا عليه وعلى قضيته فسيبقى هذا الشعب متمسكا بثوابته وحقوقه رغما عن كل الالام والاحزان والمؤامرات والمشاريع الهادفة الى تصفية هذه القضية".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إن "إخلاء عائلة صب لبن من منزلها في القدس وتسليمه للمستوطنين انما يعتبر جريمة جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في القدس خاصة وفي كافة ارجاء فلسطين عامة".