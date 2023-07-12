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شؤون فلسطينية

المتطرف "يهودا غليك" يقتحم الأقصى برفقة عشرات المستوطنين

المتطرف "يهودا غليك" يقتحم الأقصى برفقة عشرات المستوطنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم أكثر من 268 مستوطنًا المسجد الأقصى صباح اليوم، من ضمنهم عضو (كنيست) السابق المتطرف يهودا غليك.

كما اقتحم طلاب المعاهد التوراتية المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قد قالت هيئة أمناء الأقصى إن "الاحتلال يعرقل ويمنع مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك بهدف حسم المعركة في مدينة القدس المحتلة لصالح مشاريعه التهويدية، وتكون السيطرة والسيادة للاحتلال ولجماعات الهيكل المتطرفة".

ونبه عضو هيئة أمناء الأقصى الباحث المقدسي فخري أبو دياب، إلى أن سلطات الاحتلال تتدرج في فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى، وتغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد، وسحب الصلاحيات بشكل كامل من دائرة الأوقاف الإسلامية وتفريغ الوصاية الأردينة.

وذكر أبو دياب أن الاحتلال يسحب كل صلاحيات الأوقاف ويبقيها على رعاية شؤون المصلين المسلمين، ويعتمد على استراتيجيات وخطط لاستثمار كل خطوة على طريق تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا واقتطاع جزء من المسجد وتحديدا منطقة باب الرحمة، لإقامة مكان لأداء طقوسهم التلمودية، وإيجاد موطئ قدم لهم للانطلاق لاحقا لخطوات أكثر تقدما.

 

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