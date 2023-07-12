دولي

إعلام الاحتلال: الولايات المتحدة بدأت بإعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل

إعلام الاحتلال: الولايات المتحدة بدأت بإعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، الحديث عن كبير المحللين في صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، بشأن آخر تطورات العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن كبير المحللين في صحيفة (نيويورك تايمز) قال، إن "الولايات المتحدة بدأت بإعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل"

ويشار إلى أن العلاقات الأميركية والإسرائيلية تشهد أجواء من التوتر غير المسبوقة منذ فترة، حيث سُئل الرئيس الأميركي جو بادين في وقت سابق إن كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض ليجيب بايدن "لا، ليس في المدى القريب".

وجاء تصريح بايدن على الرغم من حديث السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدز عن تفاؤله باحتمال دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض قريبا بعد دخوله في محادثات تسوية حول التعديلات القضائية.

في حين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال "إسرائيل ليست نجمة على العلم الأمريكي، نتوقع أن يفهم بايدن هذه النقطة".

وأضاف: "في حين أن إسرائيل تقدر النظام الديمقراطي هناك، فإن هذه المنطقة بالتحديد هي التي تحتاج إلى فهم أن إسرائيل دولة مستقلة".

وتابع بن غفير: "يجب أن يكون واضحا في جميع أنحاء العالم، الناس هنا ذهبوا إلى الانتخابات ولديهم رغباتهم الخاصة".




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