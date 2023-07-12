إعلام الاحتلال: الولايات المتحدة بدأت بإعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل



وجاء تصريح بايدن على الرغم من حديث السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدز عن تفاؤله باحتمال دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض قريبا بعد دخوله في محادثات تسوية حول التعديلات القضائية.





في حين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال "إسرائيل ليست نجمة على العلم الأمريكي، نتوقع أن يفهم بايدن هذه النقطة".



وأضاف: "في حين أن إسرائيل تقدر النظام الديمقراطي هناك، فإن هذه المنطقة بالتحديد هي التي تحتاج إلى فهم أن إسرائيل دولة مستقلة".



وتابع بن غفير: "يجب أن يكون واضحا في جميع أنحاء العالم، الناس هنا ذهبوا إلى الانتخابات ولديهم رغباتهم الخاصة".











ويشار إلى أن العلاقات الأميركية والإسرائيلية تشهد أجواء من التوتر غير المسبوقة منذ فترة، حيث سُئل الرئيس الأميركي جو بادين في وقت سابق إن كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض ليجيب بايدن "لا، ليس في المدى القريب".