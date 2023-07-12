خمسة قتلى في انهيار مبنيين في العاصمة الغينية كوناكري

رام الله - دنيا الوطنعثر على جثث خمسة أشخاص تحت أنقاض مبنيين قيد الإنشاء انهارا في جنوب العاصمة الغينية كوناكري.وقالت الحكومة الغينية في بيان، إن مبنيين انهارا "في منطقة ماتوتو في كوناكري، موضحة أنه تم انتشال "خمس جثث" في الموقع.وكانت الحكومة ذكرت في حصيلة أولية أن "خمسة عمال وطفلا واحدا هم تحت الأنقاض"، أي أنها تبحث عن ستة مفقودين.وأضافت الحكومة أن المأساة وقعت "في موقع لمتعهد من القطاع الخاص" يبني وحدات للإسكان الاجتماعي. وأشارت إلى أن "الحادث لا يتعلق ببناء مساكن اجتماعية للدولة ".ونشرت قوات أمنية كبيرة من الشرطة والدرك في مكان الحادث بينما يعمل رجال الدفاع المدني وفرق الإنقاذ بجد للعثور على ناجين محتملين تحت الأنقاض.