شؤون فلسطينية

هآرتس: كنيست يصادق على قانون سيلحق ضراراً خطيراً بالسلطة الفلسطينية

هآرتس: كنيست يصادق على قانون سيلحق ضراراً خطيراً بالسلطة الفلسطينية
كنيست الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال وافقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح لقتلى العمليات برفع دعوى تعويض عمّا تعرضوا له. 

ووفق صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن أعضاء (كنيست) من الائتلاف والمعارضة يروّجون لمشروع قانون يسمح لقتلى العمليات برفع دعوى تعويض". لافتة إلى أن القانون "يمكن أن يلحق ضررًا خطيرًا باقتصاد السلطة الفلسطينية المتهالك أصلا".

وأوضحت الصحيفة أن " لجنة الخارجية والأمن في كنيست وافقت على المقترح للقراءة الأولى" مشيرةً إلى أن "الاقتراح يهدف إلى تنظيم مسألة تعويض الضحايا، وإزالة الحواجز التي تحول دون رفع دعاوى الضرر المدني ضد أولئك الذين يقدمون تعويضات عن الأعمال مسلحة". وفق زعمهم

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