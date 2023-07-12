شؤون فلسطينية

بالزي الأبيض.. خريجو الطب من جامعة النجاح يؤدون القسم ويتعهدون بالوفاء للمهنة

بالزي الأبيض.. خريجو الطب من جامعة النجاح يؤدون القسم ويتعهدون بالوفاء للمهنة
خريجو الطب من جامعة النجاح يؤدون القسم ويتعهدون بالوفاء للمهنة
رام الله - دنيا الوطن
في لحظات فرح مليئة بالمشاعر والفخر، احتفلت جامعة النجاح الوطنية بتخريج دفعة جديدة من كلية الطب البشري، الذين أدوا القسم الطبي أمام حضور مميز، مرتدين الزي الأبيض الذي يعبر عن نقاء وسمو المهنة التي اختاروها.

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023 في مسرح سمو الأمير تركي بن عبد العزيز، رئيس الجامعة أ.د. عبد الناصر زيد، ونوابه ومساعديه وعمداء الكليات، وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية من كلية الطب وعلوم الصحة، إضافة إلى نقيب الأطباء في فلسطين د. شوقي صبحة، وأعضاء من النقابة، وأهالي وأصدقاء الخريجين، وعدد من مدراء المستشفيات الشريكة في عملية تدريب الطلبة.

افتتح الحفل د. إياد مقبول، رئيس اللجنة التحضيرية للحفل، بتوجيه رسالة وفاء وتكريم لأرواح قادة الطب، من ضحوا بحياتهم في سبيل العلم والوطن، من أمثال الشهيد الدكتور عبد الله أبو تين، والدكتور أسامة البشتاوي، والدكتور عزمي أبو عرام.

وهنأ د. مقبول الطلبة بتخرجهم، ووجه شكره لأهاليهم شركاء النجاح في العملية التعليمية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، هنأ رئيس الجامعة الخريجين بإنجازهم، وأشار إلى أهمية هذا اليوم الذي يؤدي فيه الطلبة القسم الطبي ليأكدوا على التزامهم بالقيم السامية لمهنة الطب وترسيخ ممارساتها الأخلاقية، وأشاد بالتصنيفات والجوائز التي حصلت عليها الجامعة، لا سما كلية الطب وعلوم الصحة، مؤكدًا على دورها في تخريج كوادر طبية مؤهلة لخدمة المجتمع والإنسانية.

بدوره أعرب د. صبحة عن فخره بطلبة كلية الطب وعلوم الصحة وأثنى على تميزهم أخلاقياً ومهنياً وأكاديمياً، وأشاد بتميز جامعة النجاح الوطنية التي تحتفل العام تلو العام بتخريج النخب الأكاديمية، وعلى رأسها طلبة الطب المتميزين، وتمنى للطلبة حياة مهنية واعدة يؤدون خلالها رسالة الطب النبيلة ويصونون حياة الإنسان.

وأعلن عن قيام المؤتمر الطبي الفلسطيني الدولي الثامن لنقابة الأطباء للمرة الأولى في رحاب جامعة النجاح الوطنية، ودعا الطلبة كافة للمشاركة بإنجازاتهم البحثية في المؤتمر.

وتضمن الحفل كذلك فقرة فنية بمشاركة الفنان أحمد ملحم، كما وجرى عرض فيديو لخريجين من الطب البشري تحدثوا عن حياتهم وذكرياتهم الجامعية، فضلاً عن فيديو رسائل تهنئة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة، والدكتور حسام موافي، رائد الطب الباطني، وحسام زملط، سعادة سفير دولة فلسطين في المملكة المتحدة، والفنان الفلسطيني محمد عساف.

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