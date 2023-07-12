دولي

في زيارة سياسية أمنية.. وزير جيش الاحتلال يصل إلى أذربيجان اليوم

في زيارة سياسية أمنية.. وزير جيش الاحتلال يصل إلى أذربيجان اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بأن الوزير يوآف غالانت سيقلع مساء اليوم في زيارة "أمنية - سياسية" إلى أذربيجان.

يأتي ذلك بعد يوم من كشف السلطات في أذربيجان، بأنها أحبطت محاولة شن هجوم على السفارة الإسرائيلية في البلاد.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد كشفت سلطات الأمن في أذربيجان في بيان لها، عن اعتقالها مؤخراً أحد الأجانب من أفغانستان بعد الاشتباه به في الاعداد لـ "اعتداء على سفارة أجنبية"، هي السفارة الإسرائيلية.

ووفق البيان فإن المشتبه فيه لوحظ وهو يراقب مبنى السفارة على مدار عدة أيام مما حدا بعناصر الأمن الى اعتقاله للاستجواب.

وجاء في بيان الامن الأذربيجاني ان المعتقل يدعى فبزان موسى خان ويبلغ من العمر (23 عاما)، وقد "كان يخطط مع آخرين لتنفيذ هجوم على أراضي أذربيجان مع استخدام عبوات ناسفة وحرائق بهدف التسبب بوفاة أشخاص، والتسبب بأضرار كبيرة للممتلكات وكل ذلك بهدف تقويض استقرار البلاد، وخلق حالة من الذعر بين السكان والتأثير على قرارات السلطات في البلاد والمنظمات الدولية".

كما أفاد أنه خلال تخطيط الهجوم راقب المنطقة التي تقع بها ممثلية ديبلوماسية واتصل مع أشخاص آخرين قادرين على المشاركة بتنفيذ هذا الهجوم ساعدوه على شراء أسلحة ومواد متفجرة. موسى خان، بحسب البيان اعتقل في موقع العملية "في هذه الأيام تجري خطوات تحقيق معقدة، عملياتية وقضائية لرصد دائرة الأشخاص الذين خططوا هذه الأنشطة العدائية"، وفق تعبير البيان.

وأفادت سائل إعلام إسرائيلية، بأن جهاز الأمن في أذربيجان يعمل بتعاون وثيق مع جهاز (موساد) الإسرائيلي، وعلى ما يبدو ان إحباط هذه المؤامرة تم بفضل هذا التعاون.  

ووفقا للصور التي نشرها جهاز أمن الدولة في أذربيجان، فإن موسى خان كان قد راقب فندق "حيات ريجنسي"، حيث تتواجد السفارة الإسرائيلية في باكو. كما نشر جهاز أمن الدولة صور مراقبة موسى خان.

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