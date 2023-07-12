مسؤول روسي كبير: الحرب العالمية الثالثة تقترب

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستزود كييف بذخائر عنقودية تطلق عادة أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة. ويحظر العديد من الدول هذا النوع من الذخائر.





وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو إن موسكو ستضطر إلى استخدام أسلحة "مماثلة" إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بالقنابل العنقودية.

رام الله - دنيا الوطنحذر نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، من أن "الحرب العالمية الثالثة تقترب".وكتب ميدفيديف عبر حسابه على (تيليغرام): "لم يستطع الغرب الذي استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر... في الواقع، إنه طريق مسدود. الحرب العالمية الثالثة تقترب"، وفق ما نقلت (سكاي نيوز) عربية.جاء ذلك في تعليق من الرئيس الروسي السابق، على اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، والذي تقوده الولايات المتحدة، في ليتوانيا.وفي الوقت الذي تعهدت فيه عدة من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لكييف، خلال قمة الحلف، قال ميدفيديف إن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.وأضاف: "ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح. العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف".