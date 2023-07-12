بيت لحم: إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة شبان باقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم واعتقلت ثلاثة شبان.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واندلعت مواجهات أمام مدخله الرئيس وفي حارة السلام، أطلقت تلك القوات خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.وأضافت بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، هم: محمد عاطف أبو عكر، وآدم موسى أبو نصار، وقصي غالب المالحي، في العشرينيات من أعمارهم، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، حيث تم تفجير باب مخزن في منزل الشاب المالحي، والاستيلاء على حقائب للسفر من داخله.