الخليل: قوات الاحتلال تداهم عدة منازل لعائلة التميمي









وقال الصحفي التميمي، في تصريح أبرزته وكالة (وفا): إن قوات الاحتلال داهمت منزله، ومنازل أشقائه علاء وعمار ومنذر وثائر وأنس، ومنزلي عمه بلال ونجله المحامي عادل مصطحبة كلابا بوليسية ، وفتشتها وحطمت محتوياتها وكسرت الأبواب والنوافذ.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل غاز سام في محيط المنازل، وأجرت معه عقب تفتيش مركباتهم والعبث بهواتفهم الخلوية، تحقيقا ميدانيا حول عائلته.



وعاثت قوت الاحتلال بمحتويات منزليهما ومحتويات منازل أخرى، تخص ذات العائلة خراباً.وقال الصحفي التميمي، في تصريح أبرزته وكالة (وفا): إن قوات الاحتلال داهمت منزله، ومنازل أشقائه علاء وعمار ومنذر وثائر وأنس، ومنزلي عمه بلال ونجله المحامي عادل مصطحبة كلابا بوليسية ، وفتشتها وحطمت محتوياتها وكسرت الأبواب والنوافذ.

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الصحفي في وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جويد التميمي، ومنزل شقيقه رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية، علاء التميمي، في الخليل.