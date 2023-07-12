طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-24 35-25 35-25 بيت لحم 33-24 35-25 35-25 رام الله والبيرة 32-23 34-24 34-24 طولكرم 33-24 34-25 34-25 نابلس 34-24 36-25 36-25 قلقيلية 33-24 34-25 34-25 جنين 38-25 40-25 40-25 سلفيت 33-24 35-25 35-25 طوباس 39-26 41-26 41-26 روابي 34-24 36-25 36-25 الخليل 32-23 34-24 34-24 غزه 32-25 33-26 33-26 أريحا 44-29 46-29 46-29 خانيونس 32-25 33-26 33-26 الأغوار الشمالية 42-27 44-27 44-27 رفح 33-24 34-25 34-25

ويتوقع أن يستمر طقس فلسطين بهذه الأجواء الحارة لعدة أيام، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وطقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة يكون طقس فلسطين حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم السبت، يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الإخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي