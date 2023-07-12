صحيفة إسرائيلية: مسؤول كبير زار مصر لبحث تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة

أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، زار القاهرة قبل أسبوعين، والتقى بكبار المسؤولين المصريين.





وأضافت بأن هنغبي ناقش مع المسؤولين المصريين تطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل غزة، و"الذي من المفترض أن تذهب عائداته للسلطة الفلسطينية".





كما ناقش هنغبي الطلب المصري، بزيادة كمية صادرات الغاز من إسرائيل إلى مصر.





وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز قبل ثلاثة أسابيع للجهات المعنية في إسرائيل، لتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة (غزة مارين).

وقال مكتب نتنياهو، إن هذا القرار جاء في إطار المفاوضات الجارية حالياً بين الجهات الثلاثة المعنية، إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن