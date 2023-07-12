المحافظ الرجوب يصدر تنويهاً بشأن جولة الرئيس عباس في جنين اليوم

رام الله - دنيا الوطنأفاد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، بوجود تعديل على برنامج جولة الرئيس محمود عباس في جنين.وقال الرجوب في تصريح صحفي، إن الرئيس عباس سيتواجد اليوم الساعة 12:30 ظهراً في ساحة مخيم جنين، لـ "من يرغب بالحضور".وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال إن الرئيس عباس سيتوجه، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنين ومخيمها، وذلك للاطلاع على أحوال المواطنين، وعلى سير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.وأضاف أبو ردينة، أن الرئيس سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.