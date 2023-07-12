شؤون فلسطينية

المحافظ الرجوب يصدر تنويهاً بشأن جولة الرئيس عباس في جنين اليوم

المحافظ الرجوب يصدر تنويهاً بشأن جولة الرئيس عباس في جنين اليوم
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، بوجود تعديل على برنامج جولة الرئيس محمود عباس في جنين.

وقال الرجوب في تصريح صحفي، إن الرئيس عباس سيتواجد اليوم الساعة 12:30 ظهراً في ساحة مخيم جنين، لـ "من يرغب بالحضور".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال إن الرئيس عباس سيتوجه، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنين ومخيمها، وذلك للاطلاع على أحوال المواطنين، وعلى سير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأضاف أبو ردينة، أن الرئيس سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

أخبار ذات صلة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

بيت لحم: إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة شبان باقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

بيت لحم: إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة شبان باقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر وتعتقل مواطناً بشكل وحشي

فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر وتعتقل مواطناً بشكل وحشي

الخليل: قوات الاحتلال تداهم عدة منازل لعائلة التميمي

الخليل: قوات الاحتلال تداهم عدة منازل لعائلة التميمي

العملات: انخفاض بسيط على سعر صرف الدولار أمام الشيكل

العملات: انخفاض بسيط على سعر صرف الدولار أمام الشيكل

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد

المحافظ الرجوب يصدر تنويهاً بشأن جولة الرئيس عباس في جنين اليوم

المحافظ الرجوب يصدر تنويهاً بشأن جولة الرئيس عباس في جنين اليوم

التعاون الإسلامي تدين استيلاء قوات الاحتلال على منزل عائلة فلسطينية بالقدس

التعاون الإسلامي تدين استيلاء قوات الاحتلال على منزل عائلة فلسطينية بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي تدين استيلاء قوات الاحتلال على منزل عائلة فلسطينية بالقدس

التعاون الإسلامي تدين استيلاء قوات الاحتلال على منزل عائلة فلسطينية بالقدس

اشتية: نحيي سجل الأب مسلم الحافل بالسيرة الذاتية الغنية

اشتية: نحيي سجل الأب مسلم الحافل بالسيرة الذاتية الغنية

نابلس: مصرع طفل في حادث سير دعس

نابلس: مصرع طفل في حادث سير دعس

تأجيل محاكمة ائتلاف أمان في القضية المرفوعة عليه من ديوان الرئاسة

تأجيل محاكمة ائتلاف أمان في القضية المرفوعة عليه من ديوان الرئاسة

مدرسة سيرك فلسطين تطلق نشاطاتها لبرنامج التبادل الثقافي

مدرسة سيرك فلسطين تطلق نشاطاتها لبرنامج التبادل الثقافي

شاهد: لحظة وصول الرئيس عباس المستشفى الاستشاري للاطمئنان على صحة زوجته

شاهد: لحظة وصول الرئيس عباس المستشفى الاستشاري للاطمئنان على صحة زوجته

وزير الاقتصاد: الاستثمار في فلسطين مربح سياسياً واقتصاديا ولدينا فرص استثمارية واعدة

وزير الاقتصاد: الاستثمار في فلسطين مربح سياسياً واقتصاديا ولدينا فرص استثمارية واعدة

غنام وخنساء فلسطين وأسرى محررون وعائلات شهداء يزورون مخيم جنين

غنام وخنساء فلسطين وأسرى محررون وعائلات شهداء يزورون مخيم جنين

منوعات

إطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق بظهورها الأخير

إطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق بظهورها الأخير

شاهد.. نانسي عجرم تتألق بفستان فسفوري سعره خيالي

شاهد.. نانسي عجرم تتألق بفستان فسفوري سعره خيالي

شاهد.. ليلى علوي تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الأخير

شاهد.. ليلى علوي تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الأخير

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

بالفيديو.. زياد برجي يستفز إليسا من جديد

بالفيديو.. زياد برجي يستفز إليسا من جديد

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على &quot;رايقة&quot;

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على "رايقة"

عربي

السعودية: بدء موسم العمرة لعام 1445 هـ

السعودية: بدء موسم العمرة لعام 1445 هـ

الجامعة العربية تدين الاستيلاء على منزل عائلة &quot;صب لبن&quot; بالقدس المحتلة

الجامعة العربية تدين الاستيلاء على منزل عائلة "صب لبن" بالقدس المحتلة

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود